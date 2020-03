0 Facebook Coronavirus, l’attacco di Salvini: “La Campania è la regione che sta facendo di meno” Le parole del leader della Lega Politica 28 Marzo 2020 12:28 Di redazione 1'

“La Campania è quella che sta facendo meno controlli e meno tamponi che in tuta Italia, mi rifiuto di pensare che siano gli ultimi in tutta Italia in proporzione alla popolazione“. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Facebook parlando dei controlli per frenare il contagio da Coronavirus.

Le dichiarazioni del leader della Lega hanno innescato alcune polemiche. Nasce la contrapposizione tra il Segretario del Carroccio e il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Quest’ultimo è diventato noto per le sue dirette nelle quali informa i cittadini sui provvedimenti anti-covid19 adottati dalla sua amministrazione.