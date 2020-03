0 Facebook Covid19 a Napoli, attenzione alla truffa: falsi controlli per rubare in casa Se vedete questo avviso affisso al condominio chiamate le forze dell'ordine Cronaca 28 Marzo 2020 11:08 Di redazione 1'

In alcuni condomini di Napoli sono stati affissi degli avvisi in cui compare l’intestazione “Ministero dell’Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza” con cui si preannunciano controlli nelle abitazioni.

Si tratta di un tentativo di truffa, dal momento che non è stato predisposto alcun documento di questo tipo. Si ricorda di non aprire la porta di casa a persone sconosciute e, in caso di dubbi, si invita a contattare subito i numeri di emergenza delle forze dell’ordine.