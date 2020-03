0 Facebook Napoli, coppia vive in auto e senza soldi per mangiare: si mobilita il quartiere L'episodio nella zona del Corso Garibaldi. La giovane coppia ha due figli che vivono in una casa famiglia. Il video diventato virale Cronaca 27 Marzo 2020 14:44 Di redazione 1'

Una coppia disperata e in pericolo ma non per il coronavirus ma per la fame. Eppure, quest’uomo e questa donna, hanno trovato il loro ‘Angeli’. Si tratta di una giovane coppia napoletana costretta a vivere in un ‘automobile.

Di sicuro l’emergenza causata dal covid19 ha amplificato la crisi economica che si è fatta più forte per le fasce sociali più deboli e a rischio. Per questo tanti concittadini hanno voluto fare il possibile per aiutarli.

Ecco che il video seguente postato su Facebook e diventato virale, vale come testimonianza. Un gruppo di persone ha fatto, donato e consegnato la spesa alla giovane coppia. I due hanno anche dei figli al momento ospitati in una casa famiglia.

IL VIDEO SU FACEBOOK –