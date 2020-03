0 Facebook Loreto Mare, rubate mascherine, camici e tute. Verdoliva: “Il gesto isolato di qualche idiota” News 27 Marzo 2020 14:55 Di Marta Ricciardi 2'

Il direttore generale dell’ASL Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, si è dimostrato sdegnato rispetto all’atto di inciviltà registrato al Loreto Mare la scorsa notte, riguardante il furto di alcune decine di armadietti del personale in servizio, contenenti mascherine, tute anti-covid e camici monouso.

«Ciò che è avvenuto al Loreto Mare è certamente un episodio da stigmatizzare, qualcosa che ci fa arrabbiare e ci sdegna – afferma Verdoliva – ma non dobbiamo neanche montarci un caso mediatico. Non possiamo consentire che il furto di qualche decina di mascherine e di un po’ di sapone e qualche effetto personale da parte di quello che evidentemente è un imbecille faccia passare in secondo piano lo sforzo straordinario che tutto il sistema della sanità campana sta facendo per rispondere in tempi rapidissimi ad una possibile escalation dei contagi».

In conclusione, il direttore generale de”ASL Napoli 1 afferma: «Napoli e la Campania stanno mostrando una grande capacità di reazione e la stragrande maggioranza dei cittadini sta rispettando ogni singola prescrizione stabilita a tutela della salute. Questa mattina al Loreto mare sono ricoverati 7 pazienti in terapia intensiva, 10 pazienti in area degenza e soprattutto gli operatori sanitari sono come al solito a lavoro per garantire salute. Il Direttore Sanitario non mi ha rappresentato criticità ma, ad ogni buon fine, stiamo provvedendo a fornire ulteriori DPI nell’ambito dell’invio già programmato».