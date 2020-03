0 Facebook Il Comune di Napoli assume 51 nuovi agenti di Polizia Locale Cronaca 27 Marzo 2020 19:58 Di redazione 2'

Via libera del Ministero dell’Interno all’assunzione di 51 Agenti di Polizia Locale per la città di Napoli richiesta dal Sindaco Luigi de Magistris. Grazie all’intesa tra il Ministro Lamorgese ed il primo cittadino ed al lavoro messo in campo dagli uffici di Palazzo San Giacomo e del Viminale, con il capo di Gabinetto Prefetto Matteo Piantedosi e l’Assessore alla polizia locale Alessandra Clemente, l’Amministrazione Comunale ha oggi formalizzato le integrazioni richieste lunedì scorso dalla Commissione, incassando praticamente subito il via libera alle assunzioni da parte del Ministero.