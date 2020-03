0 Facebook Lutto a Casalnuovo, l’imprenditore Angelo Romano muore con Coronavirus Casalnuovo 26 Marzo 2020 12:14 Di redazione 1'

Tra le vittime del Coronavirus in Campania c’è anche Angelo Romano, imprenditore di Casalnuovo, deceduto questa notte all’ospedale Cotugno di Napoli. Una settimana fa l’uomo era risultato positivo al tampone ed era stato immediatamente ricoverato nella struttura napoletana nel reparto di Rianimazione.

Casalnuovo piange la scomparsa di Angelo Romano

L’uomo risiedeva a Pomigliano D’Arco ed era molto conosciuto in entrambi i comuni. Tantissimi i messaggi da parte di chi conosceva Angelo Romano, in tanti lo ricordano come un grande lavoratore e un uomo dal cuore buono.

Il comune di Casalnuovo questa mattina ha messo la bandiera a mezz’asta in segno di lutto. Intanto sono molte le parole di cordoglio da parte dei suoi concittadini. “É morto il paziente ricoverato nella sala di rianimazione dell’ospedale Cotugno, risultato positivo al tampone poco più di una settimana fa. Si tratta di Angelo Romano, imprenditore casalnuovese, ma residente a Pomigliano. Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze”, questo uno dei tanti messaggi comparsi sui social.