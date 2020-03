0 Facebook Fiocchi di neve a Napoli, lo spettacolo del Vesuvio innevato L'abbassamento delle temperature ha causato una piccola nevicata nella notte. Ad alta quota le cime dei monti si sono svegliate imbiancate Meteo 26 Marzo 2020 11:30 Di redazione 1'

Cima del Vesuvio imbiancata da una leggera spruzzata di neve. Cosi’ si presenta stamattina il vulcano che sovrasta Napoli e i comuni della provincia. Le piogge delle scorse ore, unite all’abbassamento della temperatura, hanno determinato il formarsi di un leggero strato di neve che dalla cima si estende ai fianchi del Vesuvio.

Al momento Napoli e i comuni vesuviani sono interessati da un mix di aria fredda e pioggia fine. Uno spettacolo invernale ai quali i napoletani sono abituati anche se il clima negli ultimi anni ha subito forti cambiamenti.

La città, di per sé rinomata per il sole e il bel tempo, è sempre affascinante anche quando si tinge ‘di bianco’. Per i napoletani lo spettacolo della neve resta una sorpresa. Del resto sono state recenti le nevicate che in passato ci sono state anche in centro e nelle zone costiere.

La conseguenza è stata una gara di pubblicazione di foto e video che hanno invaso i social media e il web.