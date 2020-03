0 Facebook Vincenzo De Luca chiede accelerata su tamponi: “Pronti in 24 ore. Arretrato deve essere smaltito” Cronaca 25 Marzo 2020 16:24 Di redazione 3'

Vincenzo De Luca ha chiesto al direttore generale del Cotugno, Maurizio Di Mauro, insieme al direttore generale del Dipartimento Salute, Antonio Posiglione di mettere a punto un piano che permetta di avere i risultati dei tamponi entro 24 ore. La richiesta parte dal fatto che in alcune strutture, secondo il governatore, ci sarebbero troppi ritardi.

Il presidente della Regione Campania in una lunga nota fa il punto della situazione, spiegando anche come si stia lavorando senza sosta per aumentare i posti letto di ricoveri ordinari, oltre a quelli di terapia intensiva per i pazienti affetti dal Covid-19.

Si legge nel comunicato di Vincenzo De Luca:

“Ho verificato questa mattina la situazione reale relativa alla lavorazione dei tamponi. È stato rilevato in questi giorni, che in alcuni territori della regione, i tempi di lavorazione dei tamponi sono eccessivamente lunghi, e del tutto incompatibili con la necessità di dare alle persone interessate risposte chiare sulla positività o negatività degli esiti.

Ho incaricato il Direttore generale del Cotugno, Maurizio Di Mauro, insieme con il Direttore Generale del Dipartimento Salute Antonio Postiglione, di mettere a punto in giornata un piano che consenta di avere i risultati dei tamponi entro e non oltre le 24 ore.

