Coronavirus, Cannavaro pensa a Napoli e dona mascherine e ventilatori al team di Ascierto

25 Marzo 2020

Fabio Cannavaro dona 30mila mascherine e alcuni respiratori al team del professor Ascierto al Cotugno. L’ex pallone d’oro dimostra sempre di essere legatissimo a Napoli.

Come riporta il Corriere dello Sport, Fabio Cannavaro non poteva certo dimenticarsi di Napoli e ieri dalla Cina ha fatto arrivare una fornitura di respiratori e mascherine, ben 30.000, destinata all’ospedale Cotugno di Napoli. Il nosocomio napoletano è in prima linea nel fronteggiare l’emergenza Covid-19 non solo a Napoli, ma in tutta la Campania.