A mezzogiorno è partita l’iniziativa #Preghiamoinsieme, un appuntamento lanciato dal Vaticano, in cui Papa Francesco ha pregato in diretta streaming con tutti i cristiani del mondo. Un modo per restare uniti anche se la situazione d’emergenza ci impone la distanza.

La preghiera di Papa Francesco

“Preghiamo per i malati e le loro famiglie; per gli operatori sanitari e quanti li aiutano; per le autorità, le forze dell’ordine e i volontari; per i ministri delle nostre comunità. Oggi molti di noi celebrano l’Incarnazione del Verbo nel seno della Vergine Maria, quando nel suo ‘Eccomi’, umile e totale, si rispecchiò l’Eccomi del Figlio di Dio. Anche noi ci affidiamo con piena fiducia alle mani di Dio e con un cuore solo e un’anima sola preghiamo”. Così Papa Francesco ha introdotto la preghiera del Padre Nostro.

Il messaggio di Papa Francesco

“Oggi ci siamo dati appuntamento, tutti i cristiani del mondo, per pregare insieme il Padre Nostro, la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Come figli fiduciosi ci rivolgiamo al Padre. Lo facciamo tutti i giorni, più volte al giorno; ma in questo momento vogliamo implorare misericordia per l’umanità duramente provata dalla pandemia di Coronavirus. E lo facciamo insieme, cristiani di ogni Chiesa e Comunità, da ogni età, lingua e nazione”, queste le parole del Santo Padre.