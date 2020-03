0 Facebook Giugliano piange la scomparsa di Agostino Corsetti, morto per un improvviso malore Cronaca 25 Marzo 2020 17:07 Di redazione 1'

Un lutto ha colpito la comunità di Giugliano. Agostino Corsetti è morto all’interno del suo appartamento per un malore improvviso. Padre di due bambini piccoli, aveva 45 anni. Il suo lavoro di idraulico l’aveva reso conosciuto in tutta la città.

Non appena la notizia della morte di Agostino si è diffusa a Giugliano, ha lasciato attonite le tante persone che lo conoscevano. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che gli amici stanno scrivendo per lui sui social.

“Non ho parole e nemmeno la forza di trovarle, in questo momento so solo che la vita mi sembra sempre più assurda. Buon viaggio Agostino, amico mio!”, questo è uno dei tanti post dedicati ad Agostino. In molti si stanno stringendo al dolore della famiglia, della moglie e dei suoi due figli. La comunità piange quest’improvvisa scomparsa.