C’è una seconda vittima a Pozzuoli per Coronavirus. A comunicarlo è stato il sindaco Vincenzo Figliolia che ha spiegato ai suoi concittadini il momento drammatico che sta vivendo il comune flegreo.

A Pozzuoli i contagi sono aumentati, dal 1 marzo si è arrivati a un totale di 17 casi, di questi una persona è guarita e due sono decedute. Si tratta di due anziane donne, entrambe ricoverate all’ospedale S. Maria delle Grazie di La Schiana. L’ultima, deceduta domenica, era originaria di Monterusciello.

L’aggiornamento di Vincenzo Figliolia

A comunicare l’aggiornamento della situazione dei contagi a Pozzuoli, è stato il sindaco Vincenzo Figliolia, che in un post su Facebook ha scritto: “Sono vicino, con tutta la comunità di Pozzuoli, alla famiglia che in questo momento vive un lutto profondo“. Poi ha spiegato che è stato attivato il normale protocollo e la Asl sta provvedendo a contattare tutte le persone che hanno avuto rapporti con la vittima: “L’Asl ha già contattato chi ha avuto rapporti con queste persone nelle ultime due settimane. E’ un momento drammatico per tutti“.

