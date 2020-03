0 Facebook Consegne speciali ad Arzano, mascherine per Daniele: il piccolo ‘guerriero’ lotta per la vita La bella iniziativa nella cittadina della provincia a Nord di Napoli. L'appello: "Daniele ha bisogno si spazi idonei alla sua cura, aiutiamolo" Salute 24 Marzo 2020 17:30 Di Andrea Aversa 2'

Una bella iniziativa quella andata in scena ad Arzano, località in provincia di Napoli. Come segnalato su Facebook dal collega Mimmo Rubio, molti cittadini si sono adoperati per mettere in pratica azioni benefiche e solidali.

Degna di nota quella che ha coinvolto Daniele Caprio, il piccolo ‘guerriero’ che da anni lotta contro un brutto male. Per il giovane sono arrivate gratuitamente le mascherine anti-coronavirus e in più è stato diffuso un appello.

La famiglia Caprio ha bisogno di trovare un appartamento idoneo – e ad un giusto fitto – alle cure riservate al piccolo Daniele. Quest’ultimo infatti necessita di una stanza da attrezzare ad hoc per un’ottimale assistenza sanitaria.

IL POST DEL COLLEGA MIMMO RUBIO –

“Stamattina abbiamo fatto alcune consegne “speciali” delle mascherine che ci sono state donate in questi giorni. Tra queste alcune indirizzate al nostro piccolo “guerriero” Daniele Caprio che da anni sta lottando contro una rarissima malattia oncologica e che, con frequenza, deve recarsi in ospedale. Le abbiamo consegnate al padre Luigi. Cogliamo questa circostanza per lanciare ancora una volta un appello alla città. La famiglia Caprio ha bisogno di trovare, ad un fitto ragionevole, una abitazione consona a soddisfare la loro particolare situazione. Il piccolo Daniele, in particolare, esige di una stanza a parte per le sue cure. Se qualche proprietario di case ne avesse qualcuna libera e volesse rendersi disponibile in tal senso, ne saremmo tutti grati come comunità arzanese. Su questa particolare emergenza abitativa, come è ben noto, c’è anche l’impegno continuo e in prima persona di Padre Maurizio Patriciello. Speriamo, quindi, che quanto prima si riesca a trovare una soluzione nella nostra città per il piccolo Daniele e la sua famiglia.”