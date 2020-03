0 Facebook Paolo Bonolis contro Mediaset: “Non capisco certe decisioni, potrei tornare in Rai” Tv 23 Marzo 2020 18:31 Di Antonella Bianco 2'

Paolo Bonolis si è tolto qualche sassolino della scarpa contro Mediaset e ha parlato delle ragioni per cui – secondo lui – Avanti un altro sarebbe stato sospeso. In un’intervista in diretta social con l’attore Edoardo Leo il celebre conduttore ha anche “ipotizzato” un suo ritorno in Rai.

Più volte nei giorni scorsi Paolo Bonolis non si era detto d’accordo con la decisione Mediaset di sospendere Avanti un Altro, specie quando altre puntate dello show sarebbero già state registrate. Il perché lo abbiano fatto non l’ho capito, non me l’ha spiegato nessuno anche perché sono irrintracciabili. (…) che alla fine della fiera sia un problema di carattere economico”.

Il conduttore ha spiegato anche perché per lui sarebbe impossibile riproporre lo show Il senso della vita: “A meno che non mi muovo a Mediaset e vado in Rai. E questo potrebbe accadere…”, ha affermato. Bonolis ha affermato anche che non condividerebbe la scelta di concentrare quasi tutti i programmi sull’emergenza Coronavirus quando, in questo momento – in cui la maggior parte delle persone si trova in casa per cercare di contenere l’epidemia – sarebbe utile fornire anche programmi di intrattenimento, e non solo “un bollettino di guerra”.