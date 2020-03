0 Facebook Emergenza Coronavirus, misure restrittive a Ottaviano: “Spesa massimo due volte a settimana” Cronaca 23 Marzo 2020 12:52 Di redazione 1'

Continuano ad aumentare le restrizioni per fronteggiare l’emergenza Coronavirus in Campania. Dopo le svariate ordinanze emesse dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, adesso anche i sindaci dei vari comuni corrono ai ripari per bloccare i contagi.

L’ordinanza del sindaco di Ottaviano

E’ il caso del sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, che nella giornata di domenica ha firmato un’ordinanza in cui, oltre ai divieti di allontanamento se non per comprovate necessità, impone la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nel fine settimana. Una misura che non riguarda farmacie e para farmacie e che è stata prevista per consentire la sanificazione completa dei locali.

Spesa solo due volte a settimana

Il sindaco ha, inoltre, stabilito che si potrà fare la spesa non più di due volte a settimana, è imposto, si legge nel documento: “Il divieto di recarsi, per l’approvvigionamento di alimenti, presso gli esercizi commerciali in numero superiore ad uno per ogni nucleo familiare e per non più di due volte la settimana“.