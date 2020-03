0 Facebook Coronavirus in Campania, positivo primario dell’ospedale di Marcianise, ha 66 anni Cronaca 23 Marzo 2020 12:31 Di redazione 1'

C’è un primo contagio da Coronavirus a Maddaloni, in provincia di Caserta. Si tratta di un primario dell’ospedale di Marcianise che ha 66 anni. L’uomo non andava a lavoro da qualche giorno, da quando aveva iniziato ad accusare i sintomi della febbre.

Positivo medico dell’ospedale di Marcianise

La notizia è stata data da Casertace. Il risultato del tampone è arrivato questo lunedì mattina presso l’ospedale di Caserta e a comunicarlo è stato il sindaco del comune nel Casertano, Andrea De Filippo.

Questo il messaggio: “Per adempiere al suo dovere un medico residente a Maddaloni è risultato positivo al tampone effettuato. Ho parlato con lui, sta bene e non ha bisogno di andare in ospedale. Si trova in isolamento con la famiglia”. Intanto, sono stati effettuati i tamponi a tutti i medici e infermieri che hanno avuto contatto con lui.