News 22 Marzo 2020 22:57

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha emanato una nuova ordinanza riguardante l’emergenza Coronavirus. Il presidente della Regione ha applicato un’ulteriore stretta all’ordinanza prevista dai ministri Lamorgese e Speranza.

Dopo che il Governo aveva bloccato gli spostamenti tra le città se non per motivi di salute e lavoro, De Luca ha imposto che chiunque si sposti anche per motivi di lavoro e con autocertificazione valida, debba comunque sottoporsi alla rilevazione della temperatura all’interno delle stazioni. La disposizione è per tutti coloro che fanno anche viaggi interregionali e arrivano nelle principali stazioni regionali.