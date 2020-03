0 Facebook Coronavirus in Campania, nuovo focolaio nell`Agro Nocerino-Sarnese Cronaca 22 Marzo 2020 15:00 Di redazione 1'

“Nella zona a sud di Salerno, nell’area dei quattro Comuni in quarantena, entrera’ in azione una task force a supporto delle forze dell’ordine con l’obiettivo di controllare ulteriormente il focolaio che e’ stato registrato. Al termine della giornata, sulla base dei dati trasmessi all’Unita’ di Crisi, che analizza tutte le criticita’ in tutte le aree della Campania, sara’ verificato se e’ necessario estendere la quarantena ad altri Comuni”. Cosi’ in una nota dell’Unita’ di crisi della Regione, in cui si sottolinea: “Dall’analisi del quadro generale si segnala oltre alle criticita’ gia’ definite, e’ emerso un altro focolaio nella zona dell’Agro nocerino nei territori dei Comuni di Pagani, S. Egidio Montalbino, Angri. Si invitano tutti i cittadini ad essere rigorosi nell’osservazione delle ordinanze per evitare la quarantena e il blocco totale degli stessi Comuni”.