Coronavirus a Napoli: morto noto avvocato di 57 anni. Il numero delle vittime sale a 34 Cronaca 22 Marzo 2020

Il coronavirus fa un`altra vittima. Sale a 34 il numero dei deceduti in Campania. La scorsa notte e` morto infatti un noto avvocato della citta` di Napoli. 57 anni, era un noto professionista. Era stato colpito dal Covid-19 e ricoverato in terapia intensiva all`ospedale Cotugno.

Come riporta Il Mattino, il 57enne, che non e` il “paziente 1”, si aggiunge all`elenco delle vittime, oltre trenta in totale, ossia il 4 per centro tra i contagiati in Campania. I casi positivi sono poco sotto quota mille.