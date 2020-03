0 Facebook Coronavirus, controlli a San Gennaro Vesuviano, battesimo nonostante divieti: denunciato parroco, genitori e padrino San Gennaro Vesuviano 20 Marzo 2020 13:53 Di redazione 1'

I carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano hanno sorpreso in una chiesa del comune nel Napoletano alcune persone che celebravano un battesimo. Cosa non consentita dal Dpcm del Governo che ha stabilito una serie di restrizioni per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, tra cui anche funzioni religiose di questo tipo.

Battesimo nonostante il divieto a San Gennaro Vesuviano

I militari, dopo aver ricevuto una segnalazione da alcuni residenti, hanno fatto irruzione in Chiesa proprio mentre si stava celebrando il battesimo, denunciati il parroco, i genitori e il padrino del neonato.

LEGGI ANCHE: MAXI GRIGLIATA IN GIARDINO, DENUNCIATI

Pare che tutti i partecipanti, oltre a non aver osservato il divieto di celebrare funzioni religiose, non indossassero nemmeno le mascherine protettive.