Marijuana e hashish, i carabinieri fanno 'bingo': sequestrati 23kg nel casertano 17 i chili di cannabis (tra cui la nota 'Amnesia') e 6 chili di hashish. Si è trattato del secondo blitz in due settimane Cronaca 19 Marzo 2020

I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno effettuato una nuova importante operazione nell’ambito del contrasto al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Teatro dell’operazione il territorio casertano.

I militari hanno trovato e sequestrato, dopo attente e approfondite indagini, un totale di 23 chili di droga. Secondo quanto appreso da VocediNapoli.it, si è trattato di 17 chili di marijuana e sei chili di hashish. Tra la cannabis trovata e sequestrata c’era anche quella di tipo ‘amnesia‘.

Si è trattato del secondo blitz avvenuto in due settimane su quel territorio. Proprio pochi giorni fa, infatti, i carabinieri hanno trovato e sequestrato ben 48 chili di marijuana conservati in 44 buste per un valore totale di 500mila euro.