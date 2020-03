0 Facebook Napoli, è deceduto il dipendente Asia positivo al covid19: il cordoglio di De Magistris La nota del sindaco Cronaca 18 Marzo 2020 14:00 Di redazione 3'

“Poche ore fa è deceduto Luigi Ferrara, lavoratore di Asia, in servizio all’autoparco di Scampia, colpito da una polmonite e da alcuni giorni in terapia intensiva perché risultato positivo al tampone per il coronavirus alla moglie, ai figli e a quanti lo hanno conosciuto va la nostra grande vicinanza in questa tragica situazione, la nostra più piena solidarietà alla sua famiglia, il sostegno ai suoi compagni di lavoro che oggi soffrono e si pongono tanti interrogativi.

La scomparsa di Luigi ci coinvolge come Amministrazione ed è per questa ragione che abbiamo immediatamente condiviso con la Presidente di Asia l’impegno della nostra partecipata a farsi carico di tutte le spese per i funerali. Sappia la famiglia, sappiano i figli che non li lasceremo soli e che siamo ben consapevoli che al dolore immenso per la scomparsa del loro papà maturerà ben presto la preoccupazione per il loro futuro, in una famiglia monoreddito. Sappiate che l’Amministrazione comunale ed Asia ci sono e non vi lasceranno mai soli.

Ai lavoratori ed alle lavoratrici di Asia un abbraccio forte. State lavorando con coraggio e tanta dignità per questa città e perché ad una pandemia non si aggiungano altre emergenze. Vi siamo grati e con l’azienda abbiamo cercato, e sempre di più faremo, di mettere a disposizione tutto ciò che siamo riusciti a procurare in un mercato in forte emergenza. Siamo orgogliosi di voi così come orgoglioso si è sempre sentito un lavoratore stimato da tutti come Luigi Ferrara. Luigi non ti potremo accompagnare, assieme ai tuoi cari, nel tuo ultimo viaggio. Lo faremo con il pensiero e con il cuore“, questa la nota diramata dal Comune di Napoli e firmata dal Sindaco Luigi de Magistris, il vicesindaco Enrico Panini e l’assessore all’ambiente Raffaele Del Giudice .

IL POST DELL’ASIA –

ASIA Napoli in lutto

L’Azienda ha avuto notizia del decesso del proprio lavoratore Luigi a seguito di contagio da COVID-19. In questo momento di profonda tristezza l’ASIA Napoli S.p.A. è vicina alla moglie Teresa, alle figlie Maria e Martina, al figlio Carlo.

L’abnegazione e disponibilità sempre dimostrata da Luigi, verso tutti i colleghi e verso l’Azienda, rappresenta e rappresenterà un vuoto non colmabile. Il Consiglio di Amministrazione, la Dirigenza ed i dipendenti, in questo momento di dolore, comunicano la loro vicinanza e solidarietà rappresentando che l’Azienda non mancherà di essere vicina alla famiglia del proprio lavoratore.

“Queste ore dolorose ci fanno sentire ancora più vicini a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori di Asia Napoli” .

IL POST DI DEL GIUDICE –

“Non avrei mai voluto scrivere questo post…purtroppo il dipendente di Asia Napoli, risultato positivo al Covid-19, non è riuscito a superare questa battaglia.

Prima di essere un lavoratore, era un uomo, un padre e adesso non posso far altro che stringermi intorno alla sua famiglia.

Dobbiamo essere ancora più uniti e vicini a tutte le lavoratrici e i lavoratori dell’Azienda.

Ciao Luigi.”