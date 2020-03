0 Facebook Mertens ringrazia medici ed infermieri del Monaldi: video da brividi Il messaggio dell'attaccante del Napoli Calcio Napoli 17 Marzo 2020 13:32 Di redazione 1'

“Ho visto nei video che state facendo come state aiutando le persone. Mi riferisco ai medici e agli infermieri del Monaldi. Lo so che e’ un periodo difficile per voi, ma state facendo una grande lavoro aiutando tutti. Grazie per tutto quello che state facendo. Vorreste anche stare vicino alle vostre famiglie ma non ci riuscite e quindi volevo dare un messaggio di forza e ringraziarvi per il vostro lavoro. Grazie per tutto quello che state facendo: un bacio e forza“.

Cosi’, in un video pubblicato su social, l’attaccente belga del Napoli, Dries Mertens si rivolge, ringraziandoli, ai medici e agli infermieri dell’Ospedale Monaldi, che lottano contro il coronavirus Covid-19.