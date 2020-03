0 Facebook Cuoco napoletano ucciso in Francia, catturato in provincia l’assassino L'operazione della Polizia Cronaca 17 Marzo 2020 18:18 Di redazione 1'

Domenica sera gli agenti del commissariato di San Giorgio a Cremano, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno controllato in Corso Tullio Boccarusso a Massa di Somma (località vesuviana in provincia di Napoli) un uomo e due donne a bordo di un’autovettura.

Dal controllo è emerso che il conducente, C.C., 30enne di Massa di Somma, era ricercato dal 2 marzo di quest’anno dalle autorità francesi per l’omicidio di un cuoco napoletano, Vittorio Barruffo, ritrovato cadavere nel luglio dello scorso anno nelle campagne della cittadina di Montalieu Vercieu in Francia.

L’uomo è stato dunque arrestato e posto a disposizione della Corte d’ Appello per le successive incombenze.