0 Facebook Coronavirus, due decessi in due ore in Irpinia Cronaca 17 Marzo 2020 20:24 Di redazione 2'

Due morti in poche ore nell`Avellinese. Una donna di 69 anni di Ariano Irpino e’ morta poco fa nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Moscati di Avellino.

L`ANZIANA

L’anziana, che soffriva di diabete e ipertensione, era stata ricoverata l’11 marzo scorso per sintomi compatibili con il coronavirus. Sottoposta al tampone, e’ risultata positiva. Le sue condizioni sono andate via via peggiorando, fino a quando non e’ deceduta nel pomeriggio di oggi. E’ la terza vittima in provincia di Avellino e la seconda ad Ariano Irpino, il comune con il maggior numero di contagiati, da domenica scorsa sottoposto a misure piu’ stringenti per l’isolamento della popolazione. Venerdi’ scorso era deceduto un 66enne al quale era stato praticato il tampone post mortem, risultato positivo.

L`ANZIANO

Un anziano di 78 anni di Venticano e’ la seconda vittima della giornata in provincia di Avellino, dopo la morte di una 69enne di Ariano Irpino. L’anziano era ricoverato nell’Unita’ Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Moscati di Avellino. Soffriva di patologie cardiache e le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore in maniera irreversibile. Era risultato positivo al tampone per il coronavirus due giorni fa. E’ la quarta vittima in provincia di Avellino dall’inizio dell’emergenza.