Coronavirus, De Luca annuncia: "Pubblicata gara per la costruzione di un ospedale" 17 Marzo 2020 21:11

“E’ stata pubblicata stasera la gara per realizzare un ospedale di moduli prefabbricati, ognuno dei quali conterra’ fino a 16 posti perfettamente attrezzati per la terapia intensiva. E’ uno dei capitoli essenziali del piano di Protezione Civile per rispondere in maniera adeguata anche a una eventuale crescita esponenziale del contagio”. E’ quanto fa sapere, con una nota, il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca.

“Lavoriamo per essere pronti e per evitare situazioni estreme com’e’ accaduto al Nord, dove l’aumento del numero dei contagiati ha determinato situazioni drammatiche, con rischio di non poter assicurare assistenza ai pazienti. Abbiamo dunque deciso – aggiunge De Luca – di pubblicare nel piu’ breve tempo possibile la gara, con procedure eccezionali, e con scadenza gia’ nella giornata di domani”.