0 Facebook Controlli emergenza Coronavirus, a Castellammare trovata palestra aperta: denunciati 3 clienti e titolare Cronaca 16 Marzo 2020 18:28 Di redazione 2'

Continuano i controlli da parte delle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle misure disposte per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. E proprio durante l’attività di presidio sul territorio, il nucleo della Polizia commerciale di Castellammare di Stabia ha trovato una palestra in piena attività nel centro cittadino.

Palestra a Castellammare in piena attività

All’interno c’erano il titolare e 3 clienti che si stavano allenando contro le norme di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio. Per il titolare della palestra e per i presenti è scattata la denuncia, con segnalazione al Prefetto per chiedere la sanzione annessa e la chiusura dell’esercizio per un periodo compreso tra 5 e 30 giorni, al momento della riapertura di tutte le attività sul territorio nazionale.

LEGGI ANCHE: RAGAZZO FERMATO SUL LUNGOMARE FINGE MALORE

Il nucleo di polizia commerciale, inoltre, ha elevato 3 verbali nei confronti di altrettanti esercizi commerciali per mancata esposizione dei prezzi dei prodotti in vendita, mentre per un altro esercizio e’ scattata la denuncia a causa dell’assenza della Scia. Oggi sono stati oltre 130 i controlli effettuati alle persone in strada, tutte con autocertificazione e valida motivazione per uscire di casa, mentre proseguono i check point sul viale Europa e nei punti nevralgici della città, dalla periferia al centro.