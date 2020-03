0 Facebook Donna di 53 anni morta all’ospedale San Giovanni Bosco, positiva al Coronavirus Cronaca 15 Marzo 2020 13:50 Di Sveva Scalvenzi 2'

Una donna di 53 anni è morta con Coronavirus all’ospedale San Giovanni Bosco venerdì. La paziente era arrivata nella stessa giornata in condizioni critiche, i medici che l’hanno visitata avevano tutte le protezioni previste dal protocollo, dopo gli accertamenti l’hanno trasferita nel reparto di Rianimazione.

Donna morta all’ospedale San Giovanni Bosco, i risultati del tampone

In questa domenica, secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it, sono arrivati i risultati del tampone che era stato fatto alla donna nella giornata in cui è morta. L’esito è positivo, la paziente aveva contratto il Coronavirus. Immediata la chiusura del reparto di Rianimazione, dove è stata avviata subito la sanificazione.

Non appena è stato appreso che la donna era positiva al Coronavirus, la ASL di appartenenza ha subito attivato il protocollo, contattando tutte le persone che sono entrate in contatto con la paziente, per poi procedere a definire chi debba essere messo in quarantena e chi no. La direzione sanitaria dell’ospedale San Giovanni Bosco, invece, ha provveduto a chiudere i reparti di, Radiologia e Neuroradiologia, dove è in corso la sanificazione. Il marito della donna è attualmente in isolamento.