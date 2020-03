0 Facebook De Luca: “Bloccato carico con 70mila mascherine, faremo la guerra” Politica 13 Marzo 2020 21:32 Di redazione 1'

“Avevamo un contratto con l’azienda Ambra per la fornitura di mascherina all’Asl Napoli 2 Nord. Ma un carico di 70mila mascherine e’ stato bloccato dalle forze dell’ordine o dalla Protezione civile. Stiamo approfondendo”. Lo ha detto in una diretta Facebook il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

LA VICENDA

Il presidente della Regione ha parlato di una “carenza drammatica” di mascherine, facendo presente che la Turchia, dopo un caso di Covid-19, ha bloccato le forniture. “In Campania – ha detto – le forniture che strappiamo noi dal mercato mondiale devono essere garantite. Nessuno deve darci fastidio, non e’ tollerabile e non accettiamo prese in giro. Se arriva un camion di mascherine della nostra Asl e ce lo bloccano, allora vuol dire che non ci siamo capiti e in questo caso facciamo la guerra”.