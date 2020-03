0 Facebook Afragola: accendono candela di preghiera per il Coronavirus, casa e auto prendono fuoco Cronaca 13 Marzo 2020 20:49 Di redazione 1'

Tragedia sfiorata ad Afragola. Una famiglia nel Napoletano aveva lasciato accesa una candela di preghiera per il Coronavirus fuori al terrazzino e si e` incendiata casa.

L’oggetto doveva essere un simbolo di preghiera per il Coronavirus, un’iniziativa presa da molte famiglie e che gira sui social e su WhatsApp. Come riporta Fanpage, mentre i residenti dormivano però l’intero appartamento situato al primo piano è andato in fiamme, arrivando a incendiare anche un veicolo parcheggiato vicino casa. Sembrerebbe che del materiale presente sul balcone dell’abitazione sia andato a fuoco, materiale poi scivolato giu` sull`auto.

Per fortuna alcuni condomini, accorti dell`incendio, si sono precipitati ad evacuare l`intero palazzo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco a domare le fiamme.