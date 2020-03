0 Facebook Coronavirus, c’è una vittima tra i ricoverati all’ospedale Cotugno di Napoli Cronaca 13 Marzo 2020 12:33 Di redazione 1'

C’è un’altra vittima a Napoli per Coronavirus, era ricoverata all’ospedale Cotugno di Napoli. Si tratta di un uomo tra i 65 e i 67 anni residente in un noto parco di via Petrarca, nel quartiere Posillipo.

La prima vittima all’ospedale Cotugno per Coronavirus

Era stato trasferito lo scorso 9 marzo all’ospedale Cotugno, dove lo avevano ricoverato direttamente in Terapia Intesiva, le sue condizioni erano apparse subito gravi. Intanto, era stato sanificato l’intero parco in cui abitava per sicurezza. Purtroppo è deceduto dopo alcuni giorni dal suo ricovero. L’uomo aveva due figlie.

Intanto continua a crescere il bilancio dei contagiati in Campania, che secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile è di 222 casi, ci sono però 4 persone guarite.