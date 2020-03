0 Facebook Dramma in provincia, giovane medico muore a 39 anni, si chiamava Vincenzo Cronaca 12 Marzo 2020 19:05 Di redazione 1'

La comunità di Piedimonte Matese piange la scomparsa di Vincenzo Russo. Giovane medico in servizio all’ospedale locale ha avvertito un malore nel pomeriggio di mercoledì mentre era nella sua abitazione di via Sannitica.

Com’è morto Vincenzo Russo

Secondo quanto riportato da Caserta Ce ha iniziato a non sentirsi bene ed è morto. Inutile l’arrivo dei soccorsi, gli operatori del 118, infatti, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso del giovane medico.

Non appena la notizia della morte di Vincenzo Russo si è diffusa a Piedimonte Matese, ha lasciato attonite le tante persone che conoscevano il medico, tutti lo ricordano come un grande lavoratore, sempre pronto ad aiutare chi ne avesse bisogno. Tanti i messaggi di dolore per ricordarlo.