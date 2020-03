0 Facebook Coronavirus a Napoli, controlli in tutta la città: denunciati quattro giovani Cronaca 12 Marzo 2020 19:08 Di redazione 1'

Continuano senza sosta i controlli da parte delle forze dell’ordine a Napoli per contrastare fenomeni d’aggregazione e assembramento. Nella serata di mercoledì gli agenti della Questura di Napoli hanno fermato quattro giovani che si trovavano nel quartiere Sanità.

Controlli a Napoli per contrastare l’emergenza Coronavirus a Napoli

I ragazzi erano in strada a parlare, cosa che in questo momento di emergenza Coronavirus non sarebbe consentita, poiché secondo quanto disposto dal Dpcm del presidente del Consiglio, è consentito uscire solo per comprovate necessità. Quando i giovani hanno visto gli agenti sono scappati.

Fermati poco dopo sono stati trovati in possesso di tre coltelli con lama autobloccante lunga circa 11 metri, i quattro ragazzi, tutti di età tra i 20 e i 26 anni, sono stati denunciati con l’accusa di possesso di armi illegali.