Coronavirus, Salvini: “Se aggredisce il Sud e’ dramma totale. Lì strutture sanitarie diverse dalle lombarde”

Salvini, pronta una nuova sciabolata quando si parla del Sud. “Qualcuno non ha capito che noi in Lombardia, facendo sacrifici e lavorando ai limiti del sovrumano, stiamo tenendo duro. Ma se questo virus aggredisse altre regioni come sta aggredendo la Lombardia, penso alla Campania, alla Calabria, alla Sicilia, con strutture sanitarie ahime’ ben diverse da quelle lombarde, allora e’ il dramma totale”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando del coronavirus su Telelombardia.

SULLE MISURE DEL GOVERNO

Matteo Salvini ha commentato le misure anti-coronavirus contenute nel decreto annunciato dal premier Conte nella serata di mercoledì 11 marzo. “I medici chiedono di chiudere tutto ciò che non è strategico – ha detto il leghista -. Il decreto non è completo. Gli operai sono in rivolta, si chiedono: ‘Ma noi siamo cittadini di serie B?’”. Occorre, seocndo il leader del Carroccio “chiudere tutto”.