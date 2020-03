0 Facebook Stefano De Martino scende in campo per aiutare l’ospedale Cotugno: raccolta fondi Spettacolo 11 Marzo 2020 13:05 Di redazione 2'

Dopo Chiara Ferragni e Fedez, anche Stefano De Martino ha deciso di fare la sua parte per l’emergenza Coronavirus. E l’ha fatto per l’ospedale Cotugno di Napoli, specializzato in malattie infettive, che in questo momento è in sovraccarico a causa dei numerosi ricoveri.

La raccolta di Stefano De Martino per il Cotugno

Il bel ballerino ha così lanciato un appello su Instagram, spiegando anche in un post quali sono le coordinate per fare un’offerta al reparto di Terapia Intensiva del Cotugno. Lo stesso messaggio è stato rilanciato anche dalla sua compagna, Belen Rodriguez, condiviso da Lorenzo Insigne e da tanti personaggi dello spettacolo.

A dimostrazione del fatto che uniti si può fare tanto e che essere personaggi famosi può aiutare a raccogliere ancora più soldi. I Ferragnez in poco tempo hanno raccolto oltre 1 milione di euro, adesso anche De Martino è sceso in campo per fare la sua parte.

Il messaggio pubblicato da Stefano De Martino

Il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Cotugno di Napoli ha bisogno del nostro aiuto, di seguito tutti i dati per effettuare la donazione, restiamo uniti, restiamo a casa.

Azienda Ospedaliera dei Colli

Partita Iva e Codice Fiscale: 06798201213

IBAN: IT14S0200803434000101219735

CAUSALE: Destinato al reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cotugno di Napoli

CODICE SWIFT: UNCRITM1F54

Il post di Stefano De Martino