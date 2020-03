0 Facebook Coronavirus, De Luca: “Insigne mi ha chiamato per una donazione” Le dichiarazioni del Presidente della Regione Campania. Prossimamente info su come donare agli ospedali Politica 11 Marzo 2020 09:41 Di redazione 1'

“Considero straordinariamente importante qualsiasi tipo di aiuto, quindi sono molto felice di queste raccolte fondi. Ieri ho avuto modo di parlare con Insigne, che ha chiesto informazioni sul dove potersi rivolgere per poter dare un contributo per i nostri ospedali. Oggi, sui siti, daremo informazioni più complete per poter aiutare economicamente le strutture. Questo segnala un senso di responsabilità importante“.

Lo ha dichiarato in diretta a ‘Barba&Capelli‘ su Radio Crc Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania.