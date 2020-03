0 Facebook Supermercati presi d’assalto a Napoli, De Luca: “Non agitarsi, non avremo crisi di approvigionamento” Cronaca 10 Marzo 2020 16:20 Di redazione 1'

Vincenzo De Luca è intervenuto sugli assalti avvenuti nei supermercati campani dopo che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha comunicato che tutta l’Italia è diventata zona rossa. File chilometriche e carrelli pieni di diversi generi alimentari sono lo scenario verificatosi davanti a molti market aperti h24.

Vincenzo De Luca rassicura i cittadini sul settore agroalimentare

Il governatore della Campania nell’esortare per l’ennesima volta i cittadini ad evitare assembramenti, ha anche spiegato che non bisogna avere paura, poiché il settore agroalimentare non si ferma. L’ha detto ai microfoni di Radio Kiss Kiss questo martedì mattina.

“Non agitarsi nei supermercati. Il settore agroalimentare non si ferma, non avremo crisi di approvvigionamento, i prodotti ci sono. Dalle misure del governo sono esclusi gli autotrasportatori delle derrate alimentari, quindi, non ci saranno problemi di alcun tipo”, queste le sue parole.

Poi ha aggiunto, ironizzando: “Mangiamo italiano e mangiamo di meno siamo tutti in sovrappeso, cogliamo l’occasione per mantenere un po’ la linea”.