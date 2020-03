0 Facebook Coronavirus: sale a 463 il numero dei decessi, 102 guariti e piu` di 53mila tamponi effettuati Cronaca 9 Marzo 2020 18:47 Di Antonella Bianco 1'

Sale a 463 il numero dei decessi in Italia a causa del Covid-19. Si tratta di 97 casi in piu’ rispetto a ieri. Registriamo 102 guariti, per un totale di 724. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del Coronavirus in Italia.

Sono 53.826 i tamponi per il Coronavirus effettuati finora in Italia, 3.889 piu’ di ieri, secondo i dati forniti dalla Protezione civile. Di questi 20.135 solo in Lombardia, 15.956 in Veneto, 4.906 in Emilia Romagna.