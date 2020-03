0 Facebook Gerardina Trovato, un benefattore le regala una casa dopo lo sfratto Spettacolo 9 Marzo 2020 12:56 Di redazione 2'

Il periodo buio di Gerardina Trovato sembra quasi alle spalle. La cantautrice, dopo aver avuto diversi problemi economici, pare esser sul punto di uscire dal tunnel in cui era finita negli ultimi anni. A “Domenica Live”, Trovato ha raccontato a Barbara d’Urso la svolta nella sua situazione personale: “Un benefattore mi ha trovato una casa – ha raccontato alla conduttrice – ringrazio la persona che mi ha permesso di trovare una casa così, per me è un sogno”.

LA CANTANTE

La cantante, però, ha sottolineato come sia fondamentale per lei riuscire a riprendere il suo rapporto con la musica: “Ho bisogno di lavorare – ha spiegato Gerardina – da un altro benefattore mi è stato garantita la realizzazione di un video, per cui non dovrò pagare nulla. Speriamo sia la volta buon per ripartire”.

LA NEVROSI DEPRESSIVA

Gerardina Trovato si è avvicinata alla musica fin da bambina: il suo grande debutto risale al 1993 quando insieme a lei sul palco c’è anche, come altra concorrente, Laura Pausini. Trovato è uno dei talenti della scuderia di Caterina Caselli, e lavorerà con professionisti come Andrea Bocelli. La sua carriera non ha avuto solo momenti facili: nel 2016 ha raccontato di essere stata a lungo lontana dalle scene per via di una nevrosi depressiva.