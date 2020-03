0 Facebook C’è un’altra vittima per Coronavirus in Campania, è una donna di 80 anni Cronaca 9 Marzo 2020 12:02 Di redazione 1'

Aumenta il bilancio delle vittime per Coronavirus in Campania. Una donna di 81 anni è deceduta al pronto soccorso di Nola. Il tampone, effettuato post mortem, ha dato esito positivo.

Altra vittima per Coronavirus in Campania, chiuso pronto soccorso

Non appena è stata resa nota la notizia, il reparto d’urgenza dell’ospedale Santa Maria della Pietà ha sospeso l’attività per sanificare i reparti. Dalla Asl Napoli 3 Sud fanno sapere che nessun medico è stato messo in quarantena. Sale così il numero le vittime in Campania per Coronavirus.

Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile della Regione Campania, diramato nella serata di domenica, parlava di 115 contagi, 3 vittime e una persona guarita. La terza, dunque, è questo caso dell’ospedale di Nola. A questi decessi potrebbe aggiungersi quello della signora Teresa, deceduta nel suo appartamento di piazza Carlo III, a detta del fratello Luca Franzese, per Coronavirus.