Coronavirus, De Luca: “Stop al concorso per i centri dell’impiego”

Stop per il concorso relativo ai centri per l’impiego, può invece concludersi quello relativo al piano per il lavoro della regione Campania. Ad annunciarlo il Governatore Vincenzo De Luca attraverso una diretta pubblicata sulla propria pagina Facebook.

De Luca ha spiegato che entrambe le gare si sono svolte nel rispetto delle regole e in quello delle procedure sanitarie. I concorrenti che provenivano dal Nord, soprattutto coloro che sono arrivati dall’attuale ‘Zona rossa‘, hanno svolto la prova in isolamento. Su di loro sono stati fatti i controlli sanitari di base.

Il concorso per il piano-lavoro non sarà fermato semplicemente perché giunto alle fasi finali. Quello per i centri dell’impiego, invece, sarà stoppato e le fasi successive della gara riprenderanno appena terminata l’emergenza. De Luca ha spiegato anche tutte le misure alle quali dovranno sottoporsi i passeggeri giunti in treno dal Nord e i provvedimenti che andranno a sostegno della sanità.

“Tutto quello che si sta facendo ha l’obiettivo di ridurre i contagi e il numero di pazienti ospedalizzati. In questo modo, possiamo gestire al meglio la situazione.”