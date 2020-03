0 Facebook Napoli, bimba di 10 anni svela gli abusi con un disegno: zio sotto accusa Cronaca 6 Marzo 2020 08:55 Di redazione 2'

L`orrore in un disegno. “Sono stata toccata da mio zio”, ha raccontato la bimba di 10 anni alla sua maestra, in una scuola elementare dell`area stabiese, in provincia di Napoli. L`insegnante sotto choc ha immediatamente avvertito i carabinieri. Da tre giorni la bambina e` stata portata in un luogo sicuro, lontanto dalla famiglia, in attesa dell`esito delle indagini dei militari dell`Arma.

LA STORIA

La storia, raccontata da Il Mattino, mette al centro gli abusi sessuali dello zio. Che avrebbe approfittato dell’assenza dei genitori per mettere le mani addosso alla piccola. Un episodio che è venuto fuori quasi per caso a inizio durante una lezione a scuola. “Fate un disegno” aveva detto la maestra, che si era accorta di comportamenti strani da parte di quell’alunna. Mai, però, avrebbe immaginato ciò che la bambina stava per rivelare grazie a quel semplice disegno. Prima di avvisare i genitori, sul posto sono arrivati immediatamente gli assistenti sociali, che hanno preso in affidamento la bambina e l’hanno portata in un luogo sicuro.

I GENITORI

Gli stessi genitori della piccola non sapevano nulla di questa vicenda e non potevano immaginare che cosa stesse accadendo. “Ridateci la bambina” è stata l’unica richiesta, che però non sarà subito accontentata.

IL RACCONTO

C’è da capire quanto di vero ci sia nel racconto della bambina e se ci siano state complicità da parte di altre persone in quella che si presenta come una orrenda vicenda di pedofilia maturata tra le mura domestiche.