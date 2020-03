0 Facebook Coronavirus, un caso positivo a Ischia: è un turista di Brescia, attivata procedura Cronaca 3 Marzo 2020 22:46 Di redazione 1'

Primo caso di Coronavirus a Ischia. Un turista di Brescia è risultato positivo al tampone, si attende la conferma definitiva da parte dell’Istituto Superiore della Sanità. L’uomo è arrivato in vacanza sull’isola e alloggiava in un hotel di Forio.

L’albergo attualmente è presidiato dalle forze dell’ordine a scopo precauzionale. Il paziente, invece, è stato ricoverato presso l’ospedale Rizzoli e nelle prossime ore potrebbe essere trasferito all’ospedale Cotugno di Napoli, la struttura regionale specializzata in malattie infettive.

Non si sa se sarà messo in quarantena l’intero ospedale ischitano, stessa misura dovrebbe essere disposta per la struttura alberghiera in cui alloggiava il turista.