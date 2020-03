0 Facebook Offrono passaggio ad un`anziana e la rapinano, il web si mobilita: “Restituitele almeno le fedi” News 1 Marzo 2020 13:43 Di Antonella Bianco 2'

Una storia che potrebbe avere un lieto fine. La protagonista e` Maria, 89 anni, che ieri mattina in via Terracina a Fuorigrotta, a Napoli, e` stata avvicinata da due persone. I due sconosciuti le hanno offerto gentilmente un passaggio, sostenendo di essere amici del nipote. La donna si è fidata e si è infilata nell’auto. A quel punto i due l’hanno rapinata, togliendole soldi e oggetti di valore. E poi l’hanno fatta scendere, lasciandola in mezzo alla strada umiliata, smarrita e impaurita.

Tra gli oggetti che le hanno portato via, ce n’era uno dal quale Maria non si separava mai: un anello formato da due fedi nuziali intrecciate. La donna le aveva fatte unire dopo la morte di suo marito Mario avvenuta 15 anni fa. Un matrimonio durato 40 anni e per l’anziana vedova quelle fedi rappresentavano un simbolo del legame d’amore sopravvissuto anche alla separazione fisica dal suo sposo. Perciò la donna da ieri non si dà pace per quella perdita ed è disperata.

Così amici e parenti hanno lanciato un appello sui social network affinché chi è entrato in possesso di quell’anello tanto speciale lo faccia riavere alla sua legittima proprietaria.

Ecco il post

Ma l’auspicio è che l’oggetto prezioso sia restituito alla donna, anche in forma anonima, senza intermediazioni, se non quello delle forze dell’ordine. Un piccolo prodigio che la potenza della Rete potrebbe aiutare a realizzare: «Oggi in Francia è la Festa delle nonne. Oggi ho il cuore rotto. Un pezzo è andato via – scrive Tiziana sul suo profilo Facebook, condividendo l’appello social per Maria –. Hanno rubato la fede di mia nonna. Le hanno tolto la fede del nonno. Lei non ha più fede, l’unico oggetto che la legava a mio nonno Mario. Fate un miracolo. Aiutateci. Facciamole un piccolo regalo… Che la magia di Napoli si avveri. Ritroviamo la sua fede. Ho bisogno che tutti i miei contatti, amici, conoscenti mi aiutano! Condividere con un click questo post».