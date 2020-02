0 Facebook RaiUno cancella l’omaggio a Pino Daniele, sarà trasmessa una puntata su Adriano Celentano Tv 29 Febbraio 2020 12:27 Di redazione 1'

La Rai cancella l’omaggio a Pino Daniele. Una scelta a sorpresa quella della televisione di stato che trasmetterà una puntata su Adriano Celentano di “Una storia da cantare”, condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri proprio da Napoli.

Il programma terminerà la prossima settimana con un tributo a Gianni Morandie così – salvo sorprese – non ci sarà spazio allo speciale sul bluesman partenopeo scomparso il 4 gennaio di cinque anni fa.

Nello Daniele, fratello di Pino, ha commentato: “È davvero sorprendente che un programma Rai fatto a Napoli non riesca a rendergli omaggio. Per giunta, dopo averlo già annunciato con clamore in conferenza stampa. Credo che Pino e il suo popolo non meritino di essere trattati così e che le sue canzoni non avrebbero mortificato l’audience. Come quelle di Dalla e De André meritavano, anzi, una serata intera”.