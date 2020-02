Coronavirus, Lino Banfi: “Se muore un nonnino non ha meno valore di uno più giovane”

“Da bambino, quando ancora vivevo a Canosa di Puglia, ho avuto in serie tifo, paratifo, malaria ed epatite virale… dovevo morire a dieci anni e oggi che ho 84 anni posso dire che quelle malattie mi hanno fortificato e rafforzato. Dunque, come nonno Libero, dico a tutti i vecchietti come me di non avere paura del coronavirus e di stare tranquilli, perché noi abbiamo gli anticorpi e siamo forti!”. È il messaggio di Lino Banfi, assurto per meriti televisivi a “nonno d’Italia”, grazie a Un medico in famiglia.