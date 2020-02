0 Facebook Tragedia al Vomero, anziano si toglie la vita con un colpo d’arma da fuoco Sul posto la polizia e i soccorsi Cronaca 28 Febbraio 2020 12:02 Di redazione 1'

Dramma in città. Triste risveglio questa mattina per i residenti di via Morghen al Vomero, quartiere collinare di Napoli. Un uomo di 88 anni si è tolto la vita in casa propria con un colpo d’arma da fuoco. La pistola era detenuta legalmente.

La tragedia è stata scoperta dai familiari della vittima trovata senza vita nella sua abitazione. Sul posto sono giunti i soccorsi allarmati dai parenti dell’88enne. Purtroppo i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Anche la Polizia è giunta sul luogo del suicidio. Gli agenti hanno avviato le indagini ed effettuato i dovuti accertamenti del caso, volti a comprendere l’esatta dinamica della vicenda. L’ipotesi più accreditata sarebbe quella del gesto estremo. Da comprendere, nel caso, il movente.