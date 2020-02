0 Facebook Tony Colombo e la ‘sceneggiata’ dei neomelodici: “Dove sono i 20mila euro?” Il servizio de 'Le Iene' sul cantante e altri due artisti. La denuncia, definita 'tarantella', per un importo e alcune canzoni svaniti nel nulla News 28 Febbraio 2020 15:57 Di redazione 2'

Il trio protagonista di questa vicenda è composto da Tony Colombo, Antonio Valenti e Fabrizio Scippa. Tutti e tre hanno in comune due cose. La prima, sono tutti cantanti neomelodici. La seconda, hanno fatto parte di un ultimo servizio de Le Iene andato in onda ieri sera.

Infatti, il giornalista Mediaset Alessandro Sarno è intervenuto in una diatriba che ha coinvolto il trio musicale. Al centro della questio, o meglio della ‘sceneggiata’ o ‘tarantella’ così come è stata definita dalla stessa Iena, alcune canzoni e un pò di soldi misteriosamente spariti.

Valenti ha segnalato che, “Io faccio musica neomelodica ed è stato il mio sogno fin da bambino. Per fare il salto tra i professionisti mi sono rivolto a Fabrizio Scippa“. In questo Tony Colombo si sarebbe impegnato a realizzare 8 brani per l’album d’esordio di Valenti, a stampare mille dischi e a realizzare due video musicali.

Il tutto a fronte di un investimento di 30mila euro. Il tramite dell’intera operazione sarebbe stato proprio Scippa ex manager di Fabrizio Corona. Il finale? Secondo Valenti sarebbe stato questo: i 20mila euro di anticipo e le famose canzoni sarebbero andati persi. Ovviamente sia Scippa che Tony Colombo hanno dato versioni opposte.