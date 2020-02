0 Facebook Lutto a L’Amica Geniale, è morto il padre di Christian Giroso Spettacolo 28 Febbraio 2020 14:22 Di redazione 1'

Un lutto ha colpito il cast de L’Amica Geniale, è scomparso il padre di Christian Giroso, l’attore napoletano che interpreta Antonio l’ex fidanzato di Lenù. Il padre, Giovanni Giroso, era un istruttore della scuola calcio giovanile e si era trasferito da qualche tempo a Brescia.

Secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it, l’uomo era ricoverato da qualche giorno in ospedale, non si sa quali siano le cause della morte. La triste notizia ha sconvolto tutti, lasciando attonite le tante persone che lo conoscevano. In tanti stanno esprimendo la loro vicinanza all’attore napoletano, conosciuto anche per aver avuto un ruolo nella serie Gomorra.

La redazione di Vocedinapoli.it esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Giroso per questa triste perdita.