Yoga: incontro di risanamento, riallineamento e riarmonizzazione psico-fisica con i metodi di Meditazione e Guarigione Vibratoria

Incontro di risanamento, riallineamento e riarmonizzazione profonda psico-fisica tramite i metodi di Meditazione e Guarigione Vibratoria tenuto da Cecilia e Vivek Sharma, discepoli di Paramhansa Yogananda, tramite il suo discepolo diretto Swami Kriyananda. Praticanti di Kriya Yoga, Cecilia e Vivek Sharma, si sono specializzati nel sistema di Guarigione Vibratoria su cui hanno fondato l’Ananda Healing Sangha di India, Singapore e Russia, a cui affiancano la pratica di Reconnective Healing.

Insieme guidano in tutto il mondo Programmi e Sessioni per privati, coppie, famiglie e gruppi, in cui condividono la vasta esperienza acquisita in Group Healings, Seminari e Ritiri regolarmente offerti in India, Europa, Russia, Stati Uniti, Singapore per privati ed Istituzioni come la Indo Tibetan Border Police ed aree disagiate della Società quali le carceri.

Questo incontro di risanamento è finalizzato ad una profonda riconnessione con la nostra coscienza più elevata, che è Calma, Luce, Amore, Saggezza, Forza, Gioia, attraverso le Vibrazioni guaritrici e liberatorie del Suono e dell’Energia catalizzata dalle mani senza tocco, la cui profonda azione trasformante penetra nella nostra struttura cellulare, fisica e sottile, e ne rompe cristallizzazioni all’origine di tensioni, traumi, ansia, paura, stress, sciogliendo strutture mentali limitanti, distruttive, vecchie convinzioni bloccanti, emozioni ed abitudini negative e invalidanti che si traducono in squilibri emotivi, mentali e fisici, sostituendole con nuova leggerezza, luminosità , vitalità e positività’ e conseguente nuovo benessere ad ogni livello.

Le frequenze armoniche create dal GONG, dal MONOCORDA accordato a 528Hz (la frequenza che risana il DNA) costruito a mano secondo le proporzioni della Sezione Aurea e dalle CAMPANE di metallo e quarzo, portano la mente a rallentare le sue frequenze entrando in onde cerebrali Theta (4-7 hz) e Delta (0-4 hz), caratteristiche di stati di meditazione profonda.

In quegli stati di quiete luminosa, il Suono risuona in profondita’ nei nostri corpi sottili e fisici, facilita la liberazione da stati negativi e pesanti e stimola processi di sblocco ed autoguarigione emotivi, mentali, fisici, spirituali e materiali, che vengono poi rafforzati dall’azione intelligente dell’Energia nel silenzio del lavoro di catalizzazione tramite le mani senza tocco.

Si sincronizzano entrambi gli emisferi del cervello e si entra in una profonda dimensione spirituale.

A livello bio-chimico viene promossa la produzione di endorfine e viene riequilibrato il rilascio di serotonina e noradrenalina, generando nuova vitalità e favorendo potentemente i processi spirituali di crescita evolutiva personale.